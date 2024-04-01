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В Подмосковье создадут более десяти парков

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В Московской области планируют создать более десяти новых парковых территорий, доложил министр благоустройства региона Михаил Хайкин губернатору Андрею Воробьёву на совещании.
В Подмосковье создадут более десяти парков
  • © minblag.mosreg.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметил Хайкин, в настоящее время в регионе насчитывается 194 парка, в 2024 году их число достигнет 209.

«За пять лет мы показываем традиционный график. У нас в 2023 году посещаемость парков была порядка 74 млн. План на этот год с учётом прироста количества парков — 87 млн посещений», — сказал министр.

Наиболее посещаемыми парками являются «Пехорка» в Балашихе, «Ёлочки» в Домодедове, «Эко-берег» в Химках.

Ранее сообщалось, что в Калининграде рассказали о планах по благоустройству парка имени Гагарина.

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