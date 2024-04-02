Воздушную тревогу объявили в Липецкой области

Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в Липецкой области. Об этом сообщил в личном Telegram-канале руководитель региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что вблизи границ области заметили беспилотные летательные аппараты. В связи с этим все силы и средства противовоздушной обороны были приведены в повышенную готовность.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияния на нормальную жизнедеятельность региона», — написал губернатор.

Стоит отметить, что это — уже не первое объявление воздушной тревоги в регионе в течение недели. Накануне в Липецкой области также действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.