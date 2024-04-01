В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
Он сообщил, что вблизи границ области были замечены беспилотники. По словам главы региона, силы и системы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность.
Артамонов призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
«Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время», — добавил Артамонов.
Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Также опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.