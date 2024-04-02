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ТАСС: число пострадавших при атаке двух БПЛА в ОЭЗ «Алабуга» выросло до пяти

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Количество пострадавших в результате атаки двух беспилотников на общежитие в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане выросло до пяти.
ТАСС: число пострадавших при атаке двух БПЛА в ОЭЗ «Алабуга» выросло до пяти
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщили в единой дежурной диспетчерской службе. Собеседник агентства добавил, что пострадавшие находятся в состоянии лёгкой степени тяжести. Их доставили в ЦРБ.

Другой источник агентства сообщает, что пострадали шесть человек.

Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.

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