RT в Telegram
Подпишись

Отец напавшего на «Крокус» Мирзоева — о сыне: он не ходил в мечеть

Короткая ссылка
Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», Далерджона Мирзоева, заявил Ruptly, что его сын не был религиозен и в мечеть «вообще не ходил».
Отец напавшего на «Крокус» Мирзоева — о сыне: он не ходил в мечеть
  • РИА Новости

Он также рассказал, что за два дня до нападения, 20 марта, Мирзоев позвонил матери и сообщил, что собирается вернуться в Таджикистан из-за отсутствия работы в Новосибирске, где был временно зарегистрирован.

Сейчас США убеждают своих союзников в том, что за терактом в Подмосковье стоит афганский филиал «Исламского государства»*, однако отец террориста Мирзоева утверждает, что его сын молился «когда хотел», а Коран даже не читал.

Как сообщил ранее источник RT, среди задержанных в Таджикистане оказались родственники и знакомые Далерджона Мирзоева, который стрелял в «Крокус Сити Холле».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить