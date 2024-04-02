Отец напавшего на «Крокус» Мирзоева — о сыне: он не ходил в мечеть

Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», Далерджона Мирзоева, заявил Ruptly, что его сын не был религиозен и в мечеть «вообще не ходил».

Он также рассказал, что за два дня до нападения, 20 марта, Мирзоев позвонил матери и сообщил, что собирается вернуться в Таджикистан из-за отсутствия работы в Новосибирске, где был временно зарегистрирован.

Сейчас США убеждают своих союзников в том, что за терактом в Подмосковье стоит афганский филиал «Исламского государства»*, однако отец террориста Мирзоева утверждает, что его сын молился «когда хотел», а Коран даже не читал.

Как сообщил ранее источник RT, среди задержанных в Таджикистане оказались родственники и знакомые Далерджона Мирзоева, который стрелял в «Крокус Сити Холле».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.