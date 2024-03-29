RT: в Таджикистане задержаны родные устроившего теракт в «Крокусе» Мирзоева

Среди задержанных в Таджикистане оказались родственники и знакомые Далерджона Мирзоева, который стрелял в «Крокус Сити Холле».

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© Daniel Tadevosyan

Об этом сообщает источник RT. Ранее источник в спецслужбах Таджикистана РИА Новости проинформировал о задержании девяти человек за связь с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле».