RT: в Таджикистане задержаны родные устроившего теракт в «Крокусе» Мирзоева
Среди задержанных в Таджикистане оказались родственники и знакомые Далерджона Мирзоева, который стрелял в «Крокус Сити Холле».
- Gettyimages.ru
- © Daniel Tadevosyan
Об этом сообщает источник RT.
Ранее источник в спецслужбах Таджикистана РИА Новости проинформировал о задержании девяти человек за связь с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле».
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