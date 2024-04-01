Психолог Кочетова дала советы по выбору отдыха

Клинический психолог, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова дала рекомендации по выбору отдыха.

Как отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru», качественный отдых происходит, когда человек испытывает приятные эмоции, сосредоточен именно на отдыхе и не вспоминает о работе.

«Кроме того, вспомним золотое правило: «лучший отдых — это смена деятельности». Его автор — русский физиолог Иван Михайлович Сеченов», — сказала Кочетова.

По её словам, он обнаружил, что наиболее полное расслабление наступает не после состояния покоя, а после того, как напрягается другая группа мышц, которая ранее не участвовала в работе. Это же касается и интеллектуальной деятельности.

Смена деятельности для отдыха, по словам специалиста, должна отвечать трём критериям.

«Признаки того, что дело подходит человеку: при его выполнении человек получает удовольствие оттого, что выполняет деятельность в определённом темпе, со своей скоростью, при этом делает мало ошибок, может выполнять это дело хорошо и долго без утомления», — заявила эксперт.

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