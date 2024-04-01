В Тюмени объявили новый состав Общественной молодёжной палаты
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу ТРО партии «Единая Россия».
В частности, одобрено членство в новом созыве 13 представителей молодёжных парламентских структур из муниципалитетов региона. Автоматически в состав вошли представители от областных вузов.
Также в палате будут работать победители конкурсов, проводимых облдумой. По публичной защите в парламент прошли ещё 25 человек.
Первое заседание запланировано на 12 апреля.
Ранее сообщалось, что школьники и студенты примут участие в разработке концепции развития исторических мест Выборга в рамках фестиваля «Память места».