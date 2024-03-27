Школьники поучаствуют в разработке концепции развития исторических мест Выборга

Школьники и студенты примут участие в разработке концепции развития исторических мест Выборга в рамках фестиваля «Память места».

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Речь идёт о проекте архитектора Полины Светозаровой и общественной организации «Территория», который получал поддержку Фонда президентских грантов.

«Все вместе мы постараемся понять, что же такое культурный код Выборга. И почему молодёжи так важно об этом знать. И почему так здорово, что они вообще здесь живут», — сказала Светозарова.

По её словам, очень важно показать, что не вся история сводится только к Выборгскому замку, и Выборг — это симбиоз культур, что делает его уникальным.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист лауреатов I Всероссийской премии «Парки России» включили Центральный парк Заводоуковска Тюменской области.