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Школьники поучаствуют в разработке концепции развития исторических мест Выборга

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Школьники и студенты примут участие в разработке концепции развития исторических мест Выборга в рамках фестиваля «Память места».
Школьники поучаствуют в разработке концепции развития исторических мест Выборга
  • РИА Новости

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Речь идёт о проекте архитектора Полины Светозаровой и общественной организации «Территория», который получал поддержку Фонда президентских грантов.

«Все вместе мы постараемся понять, что же такое культурный код Выборга. И почему молодёжи так важно об этом знать. И почему так здорово, что они вообще здесь живут», — сказала Светозарова.

По её словам, очень важно показать, что не вся история сводится только к Выборгскому замку, и Выборг — это симбиоз культур, что делает его уникальным.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист лауреатов I Всероссийской премии «Парки России» включили Центральный парк Заводоуковска Тюменской области.

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