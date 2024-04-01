Сезон электросамокатов начался во Владивостоке

Во Владивостоке с 1 апреля открылся сезон проката электросамокатов.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в мэрии, в городе подготовлено 47 парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ). На них можно оставить пять и более самокатов одновременно.

В администрации также призвали жителей следовать правилам пользования данных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Москве начали работать камеры для фиксации нарушений при езде на самокатах.