Сезон электросамокатов начался во Владивостоке
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Как отметили в мэрии, в городе подготовлено 47 парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ). На них можно оставить пять и более самокатов одновременно.
В администрации также призвали жителей следовать правилам пользования данных транспортных средств.
Ранее сообщалось, что в Москве начали работать камеры для фиксации нарушений при езде на самокатах.