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Сезон электросамокатов начался во Владивостоке

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Во Владивостоке с 1 апреля открылся сезон проката электросамокатов.
Сезон электросамокатов начался во Владивостоке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в мэрии, в городе подготовлено 47 парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ). На них можно оставить пять и более самокатов одновременно.

В администрации также призвали жителей следовать правилам пользования данных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Москве начали работать камеры для фиксации нарушений при езде на самокатах.

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