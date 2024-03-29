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В Москве начали работать камеры для фиксации нарушений при езде на самокатах

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В столице установили камеры с искусственным интеллектом для фиксации нарушений при езде на электросамокатах и велосипедах, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В Москве начали работать камеры для фиксации нарушений при езде на самокатах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Нарушители получают наказания вплоть до блокировки аккаунтов. При необходимости количество камер будет увеличено. Мы продолжаем делать сервис аренды ещё безопаснее — это приоритетная задача», — сказал Ликсутов.

В перспективе все прокатные средства индивидуальной мобильности (СИМ) оснастят специальными укрупнёнными номерами.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов высказался о необходимости ввести особую категорию прав для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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