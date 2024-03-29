В Москве начали работать камеры для фиксации нарушений при езде на самокатах
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс Москвы».
«Нарушители получают наказания вплоть до блокировки аккаунтов. При необходимости количество камер будет увеличено. Мы продолжаем делать сервис аренды ещё безопаснее — это приоритетная задача», — сказал Ликсутов.
В перспективе все прокатные средства индивидуальной мобильности (СИМ) оснастят специальными укрупнёнными номерами.
Ранее автоюрист Дмитрий Славнов высказался о необходимости ввести особую категорию прав для средств индивидуальной мобильности (СИМ).