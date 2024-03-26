Автоюрист Славнов высказался о необходимости ввести особую категорию прав для СИМ

Автоюрист Дмитрий Славнов высказался о необходимости ввести особую категорию прав для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Надо всё-таки вводить определённую категорию водительского удостоверения — категорию «СИМ». Открывать её гражданам с 12 или с 14 лет, чтобы у них был стимул вырастать и сдавать права на категорию «В» и чтобы они получали какие-то маломальские знания, понимали, что у них есть ответственность», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, прохождение курсов поможет ознакомить граждан с правами и обязанностями, а также улучшит культуру вождения на электросамокатах.

«Можно сделать какую-то поблажку — если получаешь категорию «СИМ» с 12 лет, ездишь безаварийно, то можешь открывать категорию «B», например, с 16 лет», — добавил Славнов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве открыли сезон проката велосипедов и электросамокатов.