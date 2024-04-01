Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка пройдёт в Тюмени 3—4 апреля

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России пройдёт в Тюменской области 3—4 апреля.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

На съезде обсудят вопросы поддержки материнства, отцовства и детства, улучшения демографической ситуации, популяризации традиционных семейных ценностей, развития региональных систем поддержки семей с детьми, улучшения жилищных условий семей, их поддержки в кризисной ситуации.

В мероприятии примут участие уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

Ранее сообщалось, что на Ямале введут новые меры поддержки для молодых семей.