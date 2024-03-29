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На Ямале введут новые меры поддержки для молодых семей

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл встречу с полпредом президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.
На Ямале введут новые меры поддержки для молодых семей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На встрече обсуждались меры поддержки для многодетных семей, которые начнут действовать в регионе с мая 2024 года.

«Регион уделяет особое внимание большим семьям и постоянно совершенствует региональные меры, направленные на поддержку многодетности и повышение статуса многодетных семей», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК.

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