На Ямале введут новые меры поддержки для молодых семей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл встречу с полпредом президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На встрече обсуждались меры поддержки для многодетных семей, которые начнут действовать в регионе с мая 2024 года.

«Регион уделяет особое внимание большим семьям и постоянно совершенствует региональные меры, направленные на поддержку многодетности и повышение статуса многодетных семей», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК.