На Ямале введут новые меры поддержки для молодых семей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На встрече обсуждались меры поддержки для многодетных семей, которые начнут действовать в регионе с мая 2024 года.
«Регион уделяет особое внимание большим семьям и постоянно совершенствует региональные меры, направленные на поддержку многодетности и повышение статуса многодетных семей», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК.