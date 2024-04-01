Рогов: в Киеве боятся появления железной дороги в Крым через новые регионы
- РИА Новости
По его словам, такая дорога поможет наладить эффективное снабжение новых регионов и Крыма, а также разгрузить и подстраховать Крымский мост, передаёт РИА Новости.
«Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов», — объяснил Рогов.
Ранее глава военной разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов назвал строительство железных дорог в России проблемой для Киева.