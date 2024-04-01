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Рогов: в Киеве боятся появления железной дороги в Крым через новые регионы

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское правительство опасается появления железной дороги в Крым через новые регионы.
Рогов: в Киеве боятся появления железной дороги в Крым через новые регионы
  • РИА Новости

По его словам, такая дорога поможет наладить эффективное снабжение новых регионов и Крыма, а также разгрузить и подстраховать Крымский мост, передаёт РИА Новости.

«Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов», — объяснил Рогов.

Ранее глава военной разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов назвал строительство железных дорог в России проблемой для Киева.

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