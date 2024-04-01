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Автоэксперт Стрельбицкий напомнил о возвращении заморозков в апреле

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Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia», дал советы по смене зимних шин.
Автоэксперт Стрельбицкий напомнил о возвращении заморозков в апреле
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Рекомендую осуществлять переход с зимних шин на летние при устойчивой температуре выше +5...+7 °C, в том числе и в ночное время. Да, в конце марта — начале апреля температурный фон периодически может приближаться к повышенным для этого периода значениям. Но затем нередко возвращаются заморозки, и на дорогах снова образуется гололёд», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в таких условиях езда на летних шинах будет сопряжена с крайне высоким риском ДТП.

Как добавил Стрельбицкий, важно следить за прогнозом и рекомендациями синоптиков.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.

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