Автоэксперт Стрельбицкий напомнил о возвращении заморозков в апреле

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia», дал советы по смене зимних шин.

«Рекомендую осуществлять переход с зимних шин на летние при устойчивой температуре выше +5...+7 °C, в том числе и в ночное время. Да, в конце марта — начале апреля температурный фон периодически может приближаться к повышенным для этого периода значениям. Но затем нередко возвращаются заморозки, и на дорогах снова образуется гололёд», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в таких условиях езда на летних шинах будет сопряжена с крайне высоким риском ДТП.

Как добавил Стрельбицкий, важно следить за прогнозом и рекомендациями синоптиков.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.