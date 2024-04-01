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Автоэксперт Калинин посоветовал московским водителям не менять шины до 10 апреля

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Замруководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Михаил Калинин заявил, что московским водителям не стоит менять шины до 10 апреля.
Автоэксперт Калинин посоветовал московским водителям не менять шины до 10 апреля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Надо исходить из среднесуточной температуры: когда она задерживается выше пяти градусов, тогда уже можно задумываться о замене колёс. И долгосрочный прогноз надо смотреть, чтобы понимать. Сегодня только 1 апреля, погода может измениться в любой момент», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также важно учитывать то, как эксплуатируется машина.

«Есть люди, которые передвигаются только днём, они ездят только по достаточно сухой дороге. А есть те, кто ездит на машине и рано утром на работу, и поздно вечером при минусе возвращаются домой», — пояснил Калинин.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.

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