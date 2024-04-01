Автоэксперт Калинин посоветовал московским водителям не менять шины до 10 апреля

Замруководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Михаил Калинин заявил, что московским водителям не стоит менять шины до 10 апреля.

«Надо исходить из среднесуточной температуры: когда она задерживается выше пяти градусов, тогда уже можно задумываться о замене колёс. И долгосрочный прогноз надо смотреть, чтобы понимать. Сегодня только 1 апреля, погода может измениться в любой момент», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также важно учитывать то, как эксплуатируется машина.

«Есть люди, которые передвигаются только днём, они ездят только по достаточно сухой дороге. А есть те, кто ездит на машине и рано утром на работу, и поздно вечером при минусе возвращаются домой», — пояснил Калинин.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.