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Участники программы «Молодая семья» получат сертификаты до конца весны

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В Ставропольском крае участникам программы «Молодая семья» сертификаты на жильё вручат до конца весны.
Участники программы «Молодая семья» получат сертификаты до конца весны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«Их оперативная передача позволит ставропольским молодым семьям уже до конца года решить жилищный вопрос», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Он также отметил, что на эти цели в региональном бюджете заложили более 2 млрд рублей.

Краевое Министерство труда курирует это направление.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в январе — феврале 2024 года ввели в эксплуатацию 507,6 тыс. кв. м жилья.

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