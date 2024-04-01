Участники программы «Молодая семья» получат сертификаты до конца весны
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
«Их оперативная передача позволит ставропольским молодым семьям уже до конца года решить жилищный вопрос», — заявил губернатор Владимир Владимиров.
Он также отметил, что на эти цели в региональном бюджете заложили более 2 млрд рублей.
Краевое Министерство труда курирует это направление.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в январе — феврале 2024 года ввели в эксплуатацию 507,6 тыс. кв. м жилья.