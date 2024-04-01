Участники программы «Молодая семья» получат сертификаты до конца весны

В Ставропольском крае участникам программы «Молодая семья» сертификаты на жильё вручат до конца весны.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«Их оперативная передача позволит ставропольским молодым семьям уже до конца года решить жилищный вопрос», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Он также отметил, что на эти цели в региональном бюджете заложили более 2 млрд рублей.

Краевое Министерство труда курирует это направление.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в январе — феврале 2024 года ввели в эксплуатацию 507,6 тыс. кв. м жилья.