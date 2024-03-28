В Нижегородской области ввели 507,6 тысяч квадратных метров жилья
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Министерство строительства.
Как отметили в ведомстве, показатели выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
«В 2024 году перед Нижегородской областью стоит задача ввести в эксплуатацию не менее 1,7 млн кв. м жилья. В настоящее время выполняются все необходимые мероприятия для достижения поставленных целей», — заявил глава ведомства Дмитрий Груничев.
Ранее в Главном управлении строительства Тюменской области заявили о росте ввода жилья в регионе на 21%.