Автоэксперт Васильев назвал способы мошенничества на шиномонтаже
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«Например, вам могут указать на критический износ ваших шин и предложить приобрести на шиномонтаже дешёвые бэушки», — заявил специалист в беседе с «Российской газетой».
Как отметил специалист, если вы согласны, то следует внимательно осмотреть внутреннюю часть шины на предмет ремонта и отсутствия повреждений нитей корда.
«Иначе вы рискуете вместо своих изношенных, но ещё неплохих шин стать владельцем старых и плохо отремонтированных бэушек», — сказал Васильев.
Иногда недобросовестные работники сервиса имитируют проблемы с колёсными дисками, утверждая, что они кривые и нужны дорогостоящие работы.
«Впрочем, во время массовой замены шин в весенний период обычно такими вещами никто не занимается, поскольку поток желающих поменять шины приносит хорошую прибыль», — заключил эксперт.
Ранее автоэксперт Валерий Арутин рассказал подробности о правилах сезонного шиномонтажа.