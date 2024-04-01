Автоэксперт Васильев назвал способы мошенничества на шиномонтаже

Автоэксперт Егор Васильев рассказал о способах обмана, которые используют в некоторых шиномонтажных мастерских.

«Например, вам могут указать на критический износ ваших шин и предложить приобрести на шиномонтаже дешёвые бэушки», — заявил специалист в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, если вы согласны, то следует внимательно осмотреть внутреннюю часть шины на предмет ремонта и отсутствия повреждений нитей корда.

«Иначе вы рискуете вместо своих изношенных, но ещё неплохих шин стать владельцем старых и плохо отремонтированных бэушек», — сказал Васильев.

Иногда недобросовестные работники сервиса имитируют проблемы с колёсными дисками, утверждая, что они кривые и нужны дорогостоящие работы.

«Впрочем, во время массовой замены шин в весенний период обычно такими вещами никто не занимается, поскольку поток желающих поменять шины приносит хорошую прибыль», — заключил эксперт.

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