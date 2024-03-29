Автоэксперт Арутин разъяснил правила сезонного шиномонтажа

Автоэксперт Валерий Арутин рассказал подробности о правилах сезонного шиномонтажа.

«Как правило, массовая смена шин начинается после того, как среднесуточная температура начинает устойчиво держаться выше +7 °С. А вот записываться на шиномонтаж стоит заранее, чтобы провести операцию без суеты и очередей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, круглый год ездить на зимней резине нежелательно, поскольку это приводит к повышению износа и ухудшению тормозных характеристик машины. Также вырастает расход топлива.

«Глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм, а лучше — не менее 3 мм. Следует проверить год выпуска шин, оптимальный срок хранения летних покрышек без эксплуатации — не более десяти лет. При постоянной езде в качестве меры предосторожности рекомендуется заменить шины, если срок службы превысил пять лет», — сообщил Арутин.

Как добавил эксперт, размер шин выбирают в соответствии с указаниями производителя автомобиля.

Ранее автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом «360» посоветовал водителям подготовить свои машины к эксплуатации в тёплое время года. По его словам, прежде всего стоит приобрести летние шины.