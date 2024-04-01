RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкин поручил провести проверку после нападения бродячих собак на семью в ХМАО

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения бродячих собак на женщину с ребёнком в посёлке Агириш.
Бастрыкин поручил провести проверку после нападения бродячих собак на семью в ХМАО
  • AP
  • © Ekaterina Shtukina, Sputnik

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину провести проверку с докладом о её предварительных и окончательных результатах» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области завели дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить