Бастрыкин поручил провести проверку после нападения бродячих собак на семью в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения бродячих собак на женщину с ребёнком в посёлке Агириш.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину провести проверку с докладом о её предварительных и окончательных результатах» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области завели дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка.