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В Челябинской области закроют часть трассы М-5

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4 апреля в Ашинском районе Челябинской области будет перекрыт участок трассы М-5 до окончания буровзрывных работ.
В Челябинской области закроют часть трассы М-5
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«4 апреля с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке дороги М-5 «Урал» 1565 км — 1576 км. Причина — проведение буровзрывных работ на участке реконструкции», — говорится в сообщении.

Часть дороги будет полностью закрыта для большегрузов и автобусов. Для легковых автомобилей проезд открыт по дороге Аша-Миньяр-Сим. В управлении напомнили, что еженедельные перекрытия продлятся до 1 октября.

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