Следствие запросило арест ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России запросил арест ещё одного фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды», — отмечается в заявлении.

По имеющейся у СК информации, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Уточняется, что фигуранту предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России («Террористический акт»).

Ранее Федеральная служба безопасности России показала видео задержания боевиков в Дагестане, которые снабжали террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», а также сами планировали атаки в республике.