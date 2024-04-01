Стартовало народное голосование нацпремии «Россия — страна возможностей»

Началось народное голосование национальной премии «Россия — страна возможностей», которое продлится до 14 апреля.

Об этом сообщает Life.ru.

В общей сложности подано 33 тыс. заявок. Экспертный совет отобрал 100 претендентов из 36 регионов.

Как заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, отобрать кандидатов было непросто.

«Сегодня мы наконец даём старт народному голосованию. Обязательно поддержите своих коллег, знакомых и родных на этом этапе. При финальной экспертной оценке заявки каждый голос будет на счету», — сказал он.

Всего предусмотрено 13 номинаций, в том числе «Предпринимательство», «Информационные технологии и искусственный интеллект», «Туризм».

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