На Ямале рассказали о выпускниках конкурса «Лидеры России»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Как человек, который прошёл все этапы отбора, твёрдо верю в конкурс. Когда готовился к встрече, посмотрел: за эти пять сезонов уже 30 назначений в регионе — это участники конкурса, это первые руководители, руководители органов власти, муниципалитетов и их заместители. То есть у нас такое уже сильное сообщество и видны настоящие результаты», — заявил Артюхов.
За пять лет от Ямала на конкурс поступило около 6000 заявок.
Ранее сообщалось, что начался приём заявок на конкурс «Лидер экономики Оренбургской области».