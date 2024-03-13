На Ямале рассказали о выпускниках конкурса «Лидеры России»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с лауреатами конкурса «Лидеры России». Он рассказал, что за пять лет 30 выпускников в ЯНАО стали руководителями разных уровней.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Как человек, который прошёл все этапы отбора, твёрдо верю в конкурс. Когда готовился к встрече, посмотрел: за эти пять сезонов уже 30 назначений в регионе — это участники конкурса, это первые руководители, руководители органов власти, муниципалитетов и их заместители. То есть у нас такое уже сильное сообщество и видны настоящие результаты», — заявил Артюхов.

За пять лет от Ямала на конкурс поступило около 6000 заявок.

Ранее сообщалось, что начался приём заявок на конкурс «Лидер экономики Оренбургской области».