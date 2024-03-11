Начался приём заявок на конкурс «Лидер экономики Оренбургской области»

Стартовал приём заявок на ежегодный конкурс «Лидер экономики Оренбургской области».

Об этом сообщает RIA56.

Конкурс проводят правительство региона, областной союз промышленников и предпринимателей, Федерация организаций профсоюзов региона.

Предусмотрено несколько номинаций, в том числе «Лидер экономики», «Руководитель года», «Лучший экспортёр», «Лидер энергоэффективности».

Конкурсная документация принимается до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что восемь участников из Уральского федерального округа вошли в число победителей суперфинала «Лидеры России».