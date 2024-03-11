RT в Telegram
Подпишись

Начался приём заявок на конкурс «Лидер экономики Оренбургской области»

Короткая ссылка
Стартовал приём заявок на ежегодный конкурс «Лидер экономики Оренбургской области».

Об этом сообщает RIA56.

Конкурс проводят правительство региона, областной союз промышленников и предпринимателей, Федерация организаций профсоюзов региона.

Предусмотрено несколько номинаций, в том числе «Лидер экономики», «Руководитель года», «Лучший экспортёр», «Лидер энергоэффективности».

Конкурсная документация принимается до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что восемь участников из Уральского федерального округа вошли в число победителей суперфинала «Лидеры России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить