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В число победителей суперфинала «Лидеры России» вошли восемь управленцев из УрФО

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Восемь участников из Уральского федерального округа вошли в число победителей суперфинала «Лидеры России».
В число победителей суперфинала «Лидеры России» вошли восемь управленцев из УрФО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу полпреда в УФО Владимира Якушева.

Суперфинал конкурса проходил 22—25 февраля. Победу в нём одержали 102 человека из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран — Бельгии и Сербии.

«Желаю вам сохранить тот азарт и энергию, что сопровождали вас на протяжении всего проекта. Воспользоваться возможностями, что открыл для вас конкурс, и достичь всех целей, которые вы наметили», — заявил Якушев.

Победители получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на обучение в российских вузах, а также карьерные консультации и сопровождение в течение года.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов станет наставником участников суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России».

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