В число победителей суперфинала «Лидеры России» вошли восемь управленцев из УрФО
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу полпреда в УФО Владимира Якушева.
Суперфинал конкурса проходил 22—25 февраля. Победу в нём одержали 102 человека из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран — Бельгии и Сербии.
«Желаю вам сохранить тот азарт и энергию, что сопровождали вас на протяжении всего проекта. Воспользоваться возможностями, что открыл для вас конкурс, и достичь всех целей, которые вы наметили», — заявил Якушев.
Победители получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на обучение в российских вузах, а также карьерные консультации и сопровождение в течение года.
Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов станет наставником участников суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России».