Губернатор Ямала Артюхов станет наставником суперфинала «Лидеров России»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов станет наставником участников суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Дмитрий Артюхов выступил наставником участников суперфинала «Лидеров России»… Один или несколько из них станут подопечными губернатора Ямала по индивидуальной программе наставничества», — отмечается в сообщении.

Программа наставничества начнётся в марте и продлится девять месяцев.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок «Новатор Москвы».