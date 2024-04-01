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Москва утвердила критерии присвоения ESG-статуса столичным компаниям

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Московские власти утвердили критерии присвоения ESG-статуса столичным компаниям. Он включает 101 показатель, учитывающий социальный и экономический аспекты, влияние на экологию и окружающую среду, деловую репутацию.
Москва утвердила критерии присвоения ESG-статуса столичным компаниям

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Город полностью обеспечил выполнение показателей по шести ЦУР, в том числе благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, зелёному коридору, государственно-частному партнёрству, офсетным контрактам», — сказал Ефимов.

По его словам, присвоение такого статуса конкретным организациям станет ещё одним инструментом для привлечения инвестиций в столичную экономику и выполнения показателей ЦУР.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы заключило соглашение о партнёрстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

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