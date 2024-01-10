Власти Москвы заключили соглашение о партнёрстве с АСИ

Правительство Москвы заключило соглашение о партнёрстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Столица на протяжении нескольких лет вовлечена в ESG-повестку. Город полностью выполнил шесть целей устойчивого развития и продолжает реализовывать проекты, обеспечивающие выполнение ещё восьми. В их числе государственно-частное партнёрство, в частности офсетные контракты», — сказал Ефимов.

По его словам, Москва лидирует по числу подписанных офсетов, их уже 14.

Как отметил чиновник, такое сотрудничество поспособствует достижению целей устойчивого развития не только в столице, но и по всей России.

Ранее сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году.