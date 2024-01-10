RT в Telegram
Подпишись

Власти Москвы заключили соглашение о партнёрстве с АСИ

Короткая ссылка
Правительство Москвы заключило соглашение о партнёрстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы заключили соглашение о партнёрстве с АСИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Столица на протяжении нескольких лет вовлечена в ESG-повестку. Город полностью выполнил шесть целей устойчивого развития и продолжает реализовывать проекты, обеспечивающие выполнение ещё восьми. В их числе государственно-частное партнёрство, в частности офсетные контракты», — сказал Ефимов.

По его словам, Москва лидирует по числу подписанных офсетов, их уже 14.

Как отметил чиновник, такое сотрудничество поспособствует достижению целей устойчивого развития не только в столице, но и по всей России.

Ранее сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить