Резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году
Об этом информирует НСН.
«Общий объём продукции, произведённой компаниями столичной ОЭЗ с начала их деятельности в качестве резидента, составил свыше 237 млрд рублей», — отметил вице-мэр.
В настоящее время более 200 высокотехнологичных производств располагаются на шести площадках столичной ОЭЗ.
Для резидентов действует ряд городских льгот и мер поддержки.
Ранее стало известно, что две особые экономические зоны (ОЭЗ) Московской области — «Дубна» и «Ступино Квадрат» — вошли в число лидеров VII Национального рейтинга ОЭЗ 2023 года. Экспертную оценку дала Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития.