Резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года. Он достиг 67,3 млрд рублей.

Об этом информирует НСН. «Общий объём продукции, произведённой компаниями столичной ОЭЗ с начала их деятельности в качестве резидента, составил свыше 237 млрд рублей», — отметил вице-мэр. В настоящее время более 200 высокотехнологичных производств располагаются на шести площадках столичной ОЭЗ. Для резидентов действует ряд городских льгот и мер поддержки. Ранее стало известно, что две особые экономические зоны (ОЭЗ) Московской области — «Дубна» и «Ступино Квадрат» — вошли в число лидеров VII Национального рейтинга ОЭЗ 2023 года. Экспертную оценку дала Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития.