Две ОЭЗ Подмосковья стали лидерами VII Национального рейтинга 2023 года
Об этом информирует телеканал «360».
ОЭЗ «Дубна» заняла второе место в рейтинге среди ОЭЗ технико-внедренческого типа.
«Ступино Квадрат» стало лидером рейтинга «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ».
В настоящее время в Подмосковье функционирует пять особых экономических зон.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сообщало, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.