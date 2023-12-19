Две ОЭЗ Подмосковья стали лидерами VII Национального рейтинга 2023 года

Особые экономические зоны (ОЭЗ) Московской области «Дубна» и «Ступино Квадрат» вошли в число лидеров VII Национального рейтинга ОЭЗ 2023 года. Экспертную оценку дала Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития.

Об этом информирует телеканал «360». ОЭЗ «Дубна» заняла второе место в рейтинге среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. «Ступино Квадрат» стало лидером рейтинга «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ». В настоящее время в Подмосковье функционирует пять особых экономических зон. Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сообщало, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.