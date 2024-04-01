Большинство россиян заявили, что чувство юмора помогает рабочему процессу

Согласно новому исследованию, около 71% россиян считают, что чувство юмора помогает рабочему процессу. Ещё 13% полагают, что шутить на работе неуместно.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на опрос аналитического центра Университета «Синергия».

Из тех, кто считает юмор на работе уместным, уверены, что он помогает сплотить коллектив, снять стресс, внести разнообразие в рутину и найти неожиданные решения проблем.

По словам противников шуток на рабочем месте, юмор замедляет рабочий процесс, отвлекает от задач, провоцирует конфликты и снижает авторитет начальника.

«64% опрошенных сказали, что в их рабочем коллективе определённо приветствуется юмор. У 19% шутки на работе, скорее, не в чести. Ещё 17% респондентов затруднились дать однозначный ответ», — сказали эксперты.

Ранее кандидат психологических наук Марина Солдатенкова в беседе с RT рассказала, от чего зависит восприятие первоапрельских розыгрышей и шуток.