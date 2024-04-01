Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось в три раза за десять лет
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время подмосковные многодетные семьи воспитывают около 360 тыс. детей.
В регионе многодетные семьи получают различные меры поддержки и дополнительную помощь.
«Семьи с детьми, в особенности многодетные семьи, — это наш большой приоритетный вектор развития, как в предоставлении мер социальной поддержки, так и медицинской помощи», — сказала Болатаева.
Ранее сообщалось, что на Ямале введут новые меры поддержки для молодых семей.