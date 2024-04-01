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Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось в три раза за десять лет

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В Московской области проживает более 112 тыс. многодетных семей. За десять лет их число увеличилось более чем в три раза, заявила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева.
Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось в три раза за десять лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время подмосковные многодетные семьи воспитывают около 360 тыс. детей.

В регионе многодетные семьи получают различные меры поддержки и дополнительную помощь.

«Семьи с детьми, в особенности многодетные семьи, — это наш большой приоритетный вектор развития, как в предоставлении мер социальной поддержки, так и медицинской помощи», — сказала Болатаева.

Ранее сообщалось, что на Ямале введут новые меры поддержки для молодых семей.

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