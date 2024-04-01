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Замглавы Центра обслуживания образовательных организаций погиб от взрыва в ЛНР

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В результате подрыва автомобиля в Старобельске погиб Валерий Чайка, который работал заместителем руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций.
Замглавы Центра обслуживания образовательных организаций погиб от взрыва в ЛНР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило правительство ЛНР.

«В результате подрыва автомобиля погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка», — говорится в заявлении.

Взрыв произошёл около Старобельского факультета (филиала) Луганского педагогического университета. На месте работают представители Следственного комитета, МЧС, полиции и Росгвардии.

Источник РИА Новости ранее сообщил, что автомобиль взорван в городе Старобельске в Луганской Народной Республике.

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