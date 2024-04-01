Замглавы Центра обслуживания образовательных организаций погиб от взрыва в ЛНР

В результате подрыва автомобиля в Старобельске погиб Валерий Чайка, который работал заместителем руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций.

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Об этом сообщило правительство ЛНР. «В результате подрыва автомобиля погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка», — говорится в заявлении. Взрыв произошёл около Старобельского факультета (филиала) Луганского педагогического университета. На месте работают представители Следственного комитета, МЧС, полиции и Росгвардии. Источник РИА Новости ранее сообщил, что автомобиль взорван в городе Старобельске в Луганской Народной Республике.