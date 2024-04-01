РИА Новости: автомобиль взорван в Старобельске в ЛНР, есть погибший

Автомобиль взорван в городе Старобельске в Луганской Народной Республике, один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Других подробностей агентство пока не приводит. Ранее в Луганске пять сотрудников МВД пострадали при попытке задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении, когда он активировал взрывное устройство.