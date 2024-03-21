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В Луганске мужчина при задержании привёл в действие взрывное устройство

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В Луганске пять сотрудников МВД пострадали при попытке задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении, он активировал взрывное устройство.
В Луганске мужчина при задержании привёл в действие взрывное устройство
  • РИА Новости

Как сообщил Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 20 марта. На светофоре силовики вытащили мужчину из такси, на котором он передвигался, в этот момент злоумышленник «привёл в действие взрывное устройство».

«Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал», — отмечает ведомство.

В начале марта в Луганске был задержан гражданин Украины, который подозревается в оказании финансовой поддержки украинскому националистическому полку «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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