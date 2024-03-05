В Луганске задержан гражданин Украины по подозрению в финансировании терроризма

В Луганске задержан гражданин Украины, который подозревается в оказании финансовой поддержки украинскому националистическому полку «Азов»*.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Луганской Народной Республике.

«В Луганске задержан гражданин Украины, оказывающий финансовую поддержку запрещённому в России националистическому полку «Азов», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в период с февраля по ноябрь 2023 года с использованием мобильной платформы перевёл участникам «Азова» денежные средства не менее восьми раз.

Возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и призывы к терроризму.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.