В России предложили уравнять граждан в мерах поддержки независимо от регистрации

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать регионы не делать различий при оказании социальной помощи гражданам с разными формами регистрации. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в каждом субъекте России региональными нормативно-правовыми актами регулируются вопросы мер социальной поддержки в отношении молодых российских семей с детьми.

При этом нередко это регулирование акцентирует внимание на регистрации проживающих в регионе граждан, что в итоге влияет на уровень полученной семьями социальной поддержки.

Так, если семья в условном регионе имеет постоянную регистрацию, у её ребёнка есть все предусмотренные социальные права.

При этом, если семья проживает в регионе долгие годы, оба родителя официально работают, платят налоги в этом регионе, все члены семьи являются гражданами России, но имеют временную регистрацию, их ребёнок может иметь ограниченные права, отметил Орлов.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления обязанности для субъектов Российской Федерации гармонизировать условия получения мер социальной поддержки для проживающих в регионе граждан России независимо от имеющегося вида регистрации», — говорится в тексте обращения.

Ранее Орлов предложил двукратно увеличить суммы налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей.