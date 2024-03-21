В России предложили увеличить налоговые вычеты за покупку жилья для многодетных
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В обращении политолог отметил, что в настоящее время налоговым законодательством России предусмотрены налоговые вычеты, которыми граждане могут однократно в течение жизни воспользоваться при приобретении жилья, в том числе отдельным вычетом при покупке квартиры или дома в ипотеку.
Так, при приобретении жилого помещения гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога, но не более чем с суммы 2 млн рублей. Плюс к этому гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем с 3 млн рублей.
В итоге при использовании ипотеки приобретатель жилья имеет возможность сегодня совокупно вернуть уплаченных налогов на сумму до 650 тыс. рублей.
При этом в настоящее время данные размеры вычетом установлены как для граждан, не состоящих в браке и не имеющих детей, так и для лиц, имеющих статус многодетных, которые несут значительную дополнительную финансовую нагрузку, связанную с воспитанием и уходом за детьми, отметил Орлов.
«В рамках реализации государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности двукратного увеличения сумм налоговых вычетов — до 4 и 6 млн рублей, с которых гражданин будет иметь возможность вернуть 13% подоходного налога, если он имеет на момент приобретения жилья статус многодетного либо приобрёл данный статус уже после приобретения жилья», — говорится в тексте обращения.
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