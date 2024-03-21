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В России предложили увеличить налоговые вычеты за покупку жилья для многодетных

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил двукратно увеличить суммы налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили увеличить налоговые вычеты за покупку жилья для многодетных
  • Gettyimages.ru
  • © Natee Meepian

В обращении политолог отметил, что в настоящее время налоговым законодательством России предусмотрены налоговые вычеты, которыми граждане могут однократно в течение жизни воспользоваться при приобретении жилья, в том числе отдельным вычетом при покупке квартиры или дома в ипотеку.

Так, при приобретении жилого помещения гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога, но не более чем с суммы 2 млн рублей. Плюс к этому гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем с 3 млн рублей.

В итоге при использовании ипотеки приобретатель жилья имеет возможность сегодня совокупно вернуть уплаченных налогов на сумму до 650 тыс. рублей.

При этом в настоящее время данные размеры вычетом установлены как для граждан, не состоящих в браке и не имеющих детей, так и для лиц, имеющих статус многодетных, которые несут значительную дополнительную финансовую нагрузку, связанную с воспитанием и уходом за детьми, отметил Орлов.

«В рамках реализации государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности двукратного увеличения сумм налоговых вычетов — до 4 и 6 млн рублей, с которых гражданин будет иметь возможность вернуть 13% подоходного налога, если он имеет на момент приобретения жилья статус многодетного либо приобрёл данный статус уже после приобретения жилья», — говорится в тексте обращения.

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