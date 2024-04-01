Заявившего о готовности совершить теракт мужчину задержали в Ростовской области

Жителя Новошахтинска Ростовской области, вступившего в террористическую организацию и заявившего о готовности совершить теракт, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ, у мужчины изъяли средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в России.