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Заявившего о готовности совершить теракт мужчину задержали в Ростовской области

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Жителя Новошахтинска Ростовской области, вступившего в террористическую организацию и заявившего о готовности совершить теракт, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Заявившего о готовности совершить теракт мужчину задержали в Ростовской области
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ, у мужчины изъяли средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в России.

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