Заявившего о готовности совершить теракт мужчину задержали в Ростовской области
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ, у мужчины изъяли средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в России.