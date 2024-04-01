РИА Новости: жена террориста Мирзоева оказалась в больнице, узнав о теракте

Жена Далерджона Мирзоева, совершившего нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, попала в больницу после того, как узнала о теракте, сообщила РИА Новости одна из соседок родителей террориста.

По словам собеседницы, жена Мирзоева в тот момент потеряла сознание. Женщина до сих пор находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане задержали родственников и знакомых Мирзоева, который стрелял в «Крокусе».

В ночь на 25 марта Басманный суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.