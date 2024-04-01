РИА Новости: жена террориста Мирзоева оказалась в больнице, узнав о теракте
- РИА Новости
По словам собеседницы, жена Мирзоева в тот момент потеряла сознание. Женщина до сих пор находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане задержали родственников и знакомых Мирзоева, который стрелял в «Крокусе».
В ночь на 25 марта Басманный суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.