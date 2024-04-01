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Любимова: спада посещаемости учреждений культуры России после теракта в «Крокусе» нет

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Резкого спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокус Сити Холле» нет, заявила в интервью ТАСС министр культуры России Ольга Любимова.

По её словам, возврат билетов на мероприятия не носит массовый характер. 

«Резкого спада мы не ощутили. По музеям не ощутили совсем. По концертам бывают случаи — из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются», — сказала министр.

При этом она отметила, что в стране существует гибкая система возврата билетов.

Также Любимова заявила, что Минкультуры обсудит с силовиками проведение в России будущих мероприятий.

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