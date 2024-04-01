Любимова: спада посещаемости учреждений культуры России после теракта в «Крокусе» нет
По её словам, возврат билетов на мероприятия не носит массовый характер.
«Резкого спада мы не ощутили. По музеям не ощутили совсем. По концертам бывают случаи — из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются», — сказала министр.
При этом она отметила, что в стране существует гибкая система возврата билетов.
Также Любимова заявила, что Минкультуры обсудит с силовиками проведение в России будущих мероприятий.