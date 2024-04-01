Любимова: Минкультуры обсудит с силовиками проведение в России будущих мероприятий
Об этом сообщила в интервью ТАСС министр культуры России Ольга Любимова.
«Обсуждаем и советуемся с профессионалами в этой области, как правильно подготовить международные мероприятия, молодёжные мероприятия, детские мероприятия», — сказала она.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать усиление безопасности граждан на культурных и массовых мероприятиях.
Также в Москве ввели ограничения на вход на территорию ВДНХ.