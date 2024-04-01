Любимова: Минкультуры обсудит с силовиками проведение в России будущих мероприятий

Министерство культуры России обсудит с силовыми ведомствами правила проведения в стране будущих культурно-массовых мероприятий разного уровня, в том числе международных.

Об этом сообщила в интервью ТАСС министр культуры России Ольга Любимова.

«Обсуждаем и советуемся с профессионалами в этой области, как правильно подготовить международные мероприятия, молодёжные мероприятия, детские мероприятия», — сказала она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать усиление безопасности граждан на культурных и массовых мероприятиях.

Также в Москве ввели ограничения на вход на территорию ВДНХ.