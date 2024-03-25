В Москве ввели ограничения на вход на территорию ВДНХ

Правила входа на территорию ВДНХ в Москве изменились в связи с усилением мер безопасности. Такую информацию предоставили в пресс-службе Московского океанариума на ВДНХ.

В сообщении отмечается, что на территории ВДНХ 25 марта действует ряд ограничений. Среди них — осуществление прохода на территорию только через арку главного входа при наличии паспорта. Также от станции метро «ВДНХ» не будут ходить бесплатные маршрутные такси Москвариума.

«Передвижение на электросамокатах и электровелосипедах запрещено», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об усилении мер безопасности на массовых мероприятиях в Республике Татарстан.