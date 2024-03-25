В Татарстане усилят меры безопасности на массовых мероприятиях на фоне теракта в «Крокусе», заявили в пресс-службе главы республики.

«Считаем необходимым усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, по словам главы республики, Росгвардия досмотрит ТРЦ.

Ранее МИД Японии выразил соболезнования семьям погибших и раненых при теракте в «Крокусе».

Также в ряде городов Венесуэлы после теракта в «Крокусе» прошли акции солидарности.