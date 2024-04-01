Самолёт Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Петропавловска-Камчатского
Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна АН-26, рейсом Петропавловск-Камчатский — Магадан, допущено выкатывание борта самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы», — передаёт ведомство.
По предварительным данным, на рейс было зарегистрировано 28 пассажиров.
Причины инцидента выясняются. Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка.
Ранее грузовой самолёт Boeing 727 потерпел крушение в аэропорту в Южном Судане.
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