Самолёт Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Петропавловска-Камчатского

Самолёт Ан-26 выкатился при рулении за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна АН-26, рейсом Петропавловск-Камчатский — Магадан, допущено выкатывание борта самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы», — передаёт ведомство.

По предварительным данным, на рейс было зарегистрировано 28 пассажиров.

Причины инцидента выясняются. Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка.

Ранее грузовой самолёт Boeing 727 потерпел крушение в аэропорту в Южном Судане.

Также в Домодедове самолёт Emirates столкнулся с машиной техобслуживания.