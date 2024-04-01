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Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов

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Мессенджер Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов.

Информация об этом появилась на сайте мессенджера.

Отмечается, что теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тыс. будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них.

Подчёркивается, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств компания будет использовать блокчейн TON, недоступный пользователям из России, Украины, Палестины, Израиля и некоторых других стран.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщал, что монетизация рекламы для владельцев каналов в Telegram появится в марте.

Также стало известно, что с 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.

Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России.

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