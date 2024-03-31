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Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить связи каждого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сказано в заявлении, Бастрыкин поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на изучении связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поимённо.

Глава ведомства также проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе проведение следственных действий с посетителями «Крокуса».

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